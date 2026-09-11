S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2016 wurde das HP-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,073 HP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HP-Papiers auf 32,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 326,23 USD wert. Mit einer Performance von +132,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

HP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at