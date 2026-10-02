S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HP-Investment verdienen können.

Am 02.10.2021 wurde das HP-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen HP-Anteile letztlich bei 28,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die HP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,625 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 32,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 145,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,54 Prozent.

HP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at