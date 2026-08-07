HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Profitable HP-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit HP-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die HP-Aktie letztlich bei 29,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in HP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 341,064 HP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HP-Papiers auf 28,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 611,19 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 3,89 Prozent gleich.
Der HP-Wert an der Börse wurde auf 26,16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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