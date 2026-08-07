S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HP-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit HP-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die HP-Aktie letztlich bei 29,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in HP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 341,064 HP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HP-Papiers auf 28,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 611,19 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 3,89 Prozent gleich.

Der HP-Wert an der Börse wurde auf 26,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at