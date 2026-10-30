Humana Aktie

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WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

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Rentable Humana-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Humana von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Humana-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 285,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,501 Humana-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 461,99 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 29.10.2026 auf 417,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,20 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Humana bezifferte sich zuletzt auf 50,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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