Bei einem frühen Investment in Humana-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Humana-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Humana-Aktie an diesem Tag bei 245,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Humana-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,652 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 406,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 525,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,25 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Humana zuletzt 48,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at