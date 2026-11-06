S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Humana-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Humana-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Humana-Papier an diesem Tag bei 487,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,521 Humana-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Humana-Papiers auf 411,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 450,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,50 Prozent verringert.

Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at