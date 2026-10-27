S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 202,64 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,349 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 869,42 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 26.10.2026 auf 281,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,69 Prozent angezogen.

Huntington Ingalls Industries wurde am Markt mit 11,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at