S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Huntington Ingalls Industries gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 267,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,737 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Aktien wären am 17.08.2026 1 189,61 USD wert, da der Schlussstand 318,34 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 189,61 USD entspricht einer Performance von +18,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries bezifferte sich zuletzt auf 12,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at