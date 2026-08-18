Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Huntington Ingalls Industries-Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 267,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,737 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Aktien wären am 17.08.2026 1 189,61 USD wert, da der Schlussstand 318,34 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 189,61 USD entspricht einer Performance von +18,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries bezifferte sich zuletzt auf 12,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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