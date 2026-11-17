Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Lohnendes Huntington Ingalls Industries-Investment?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 236,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,239 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 12 759,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,09 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,60 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries bezifferte sich zuletzt auf 12,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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