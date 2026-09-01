Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Rentable Huntington Ingalls Industries-Anlage?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Huntington Ingalls Industries-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 202,99 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,493 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Ingalls Industries-Aktie auf 291,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,46 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 11,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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