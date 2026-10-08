S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden IDEX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEX-Anteile an diesem Tag 166,89 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IDEX-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,920 IDEX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 955,90 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 07.10.2026 auf 232,91 USD belief. Damit wäre die Investition 39,56 Prozent mehr wert.

Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 17,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at