IDEX Aktie

IDEX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative IDEX-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden IDEX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEX-Anteile an diesem Tag 166,89 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IDEX-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,920 IDEX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 955,90 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 07.10.2026 auf 232,91 USD belief. Damit wäre die Investition 39,56 Prozent mehr wert.

Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 17,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEX Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu IDEX Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IDEX Corp. 209,60 1,65% IDEX Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen