Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Hochrechnung
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Illinois Tool Works-Papier statt. Zum Handelsende standen Illinois Tool Works-Anteile an diesem Tag bei 116,84 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,587 Illinois Tool Works-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 253,34 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Anteils am 04.08.2026 auf 295,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 152,53 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 83,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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