Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Illinois Tool Works-Performance
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Illinois Tool Works-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 121,12 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investierten, hätten nun 0,826 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 269,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122,82 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Illinois Tool Works eine Börsenbewertung in Höhe von 78,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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