Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Rentable Illinois Tool Works-Anlage?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Illinois Tool Works-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 224,53 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,454 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 274,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 224,65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,46 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Illinois Tool Works zuletzt 77,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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