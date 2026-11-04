Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Illinois Tool Works-Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illinois Tool Works von vor einem Jahr abgeworfen
Das Illinois Tool Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 244,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,408 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie auf 286,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,03 Prozent.
Der Illinois Tool Works-Wert an der Börse wurde auf 82,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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