S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illinois Tool Works von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Illinois Tool Works-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Illinois Tool Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 244,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Illinois Tool Works-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,408 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie auf 286,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,03 Prozent.

Der Illinois Tool Works-Wert an der Börse wurde auf 82,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at