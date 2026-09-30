Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Performance im Blick
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätte eine Investition in Illinois Tool Works von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Illinois Tool Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119,84 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,344 Illinois Tool Works-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Illinois Tool Works-Papiere wären am 29.09.2026 2 228,55 USD wert, da der Schlussstand 267,07 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 122,86 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 78,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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