S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Illinois Tool Works-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Illinois Tool Works-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Illinois Tool Works-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 238,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,962 Illinois Tool Works-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 271,03 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 15.09.2026 auf 268,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,71 Prozent zugenommen.

Illinois Tool Works wurde am Markt mit 76,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at