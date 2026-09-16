Illinois Tool Works Aktie

Illinois Tool Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861219 / ISIN: US4523081093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Illinois Tool Works-Investition im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Illinois Tool Works-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Illinois Tool Works-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Illinois Tool Works-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 238,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,962 Illinois Tool Works-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 271,03 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 15.09.2026 auf 268,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,71 Prozent zugenommen.

Illinois Tool Works wurde am Markt mit 76,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Illinois Tool Works Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Illinois Tool Works Inc. 233,30 0,21% Illinois Tool Works Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen