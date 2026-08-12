Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Lohnender Illinois Tool Works-Einstieg?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor einem Jahr verdient
Am 12.08.2025 wurde das Illinois Tool Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 260,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,384 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 112,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent zugenommen.
Illinois Tool Works wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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