Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Illumina-Investment
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Illumina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 171,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,585 Illumina-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 192,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,64 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Illumina betrug jüngst 29,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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