Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Lukrativer Illumina-Einstieg?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Illumina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Illumina-Aktie an diesem Tag 110,18 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Illumina-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,908 Illumina-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 188,78 USD, da sich der Wert eines Illumina-Anteils am 05.11.2026 auf 208,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 88,78 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Illumina eine Marktkapitalisierung von 34,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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