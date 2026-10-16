Illumina Aktie

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WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

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Frühe Anlage 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Illumina-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Illumina-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 400,28 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Illumina-Aktie investiert hat, hat nun 0,250 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 267,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,94 USD wert. Mit einer Performance von -33,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Illumina eine Marktkapitalisierung von 41,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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