S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Incyte-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.10.2025 wurde die Incyte-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,15 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Incyte-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,344 Incyte-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 111,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 265,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,57 Prozent angezogen.

Incyte war somit zuletzt am Markt 22,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at