S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Incyte-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.10.2016 wurde die Incyte-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,022 Incyte-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,96 USD, da sich der Wert eines Incyte-Papiers am 07.10.2026 auf 113,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Incyte belief sich jüngst auf 22,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at