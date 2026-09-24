Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Profitables Incyte-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Incyte-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Incyte-Aktie bei 58,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Incyte-Aktie investiert, befänden sich nun 17,212 Incyte-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 2 145,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,53 Prozent angezogen.
Incyte wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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