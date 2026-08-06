Incyte Aktie

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WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027

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Incyte-Performance im Blick 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Incyte-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Incyte-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Incyte-Anteile an diesem Tag bei 76,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,311 Incyte-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Incyte-Papiers auf 119,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57,01 Prozent vermehrt.

Incyte wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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