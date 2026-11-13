Interactive Brokers Group Aktie
WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072
|Lohnendes Interactive Brokers Group-Investment?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 13.11.2023 wurde das Interactive Brokers Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 20,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 490,136 Interactive Brokers Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39 862,76 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 12.11.2026 auf 81,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 298,63 Prozent gesteigert.
Interactive Brokers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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