S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Interactive Brokers Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert, befänden sich nun 46,550 Interactive Brokers Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 86,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 004,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 300,47 Prozent zugenommen.

Interactive Brokers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at