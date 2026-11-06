S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Interactive Brokers Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,314 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 72,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Interactive Brokers Group eine Börsenbewertung in Höhe von 35,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at