Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Lukrative Interactive Brokers Group-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Interactive Brokers Group-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Interactive Brokers Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Interactive Brokers Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,071 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Aktie auf 86,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 852,34 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Interactive Brokers Group betrug jüngst 40,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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