Intercontinental Exchange Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Rentabler Intercontinental Exchange-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Intercontinental Exchange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intercontinental Exchange-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intercontinental Exchange-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,96 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intercontinental Exchange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,412 Intercontinental Exchange-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 174,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,38 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 121,38 USD entspricht einer Performance von +12,14 Prozent.
Intercontinental Exchange erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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