Vor Jahren in Intercontinental Exchange eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intercontinental Exchange-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,96 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intercontinental Exchange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,412 Intercontinental Exchange-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 174,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,38 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 121,38 USD entspricht einer Performance von +12,14 Prozent.

Intercontinental Exchange erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at