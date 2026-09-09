S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IntercontinentalExchange Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IntercontinentalExchange Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden IntercontinentalExchange Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 114,96 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investierten, hätten nun 86,987 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 13 723,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 90,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at