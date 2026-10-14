IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|IntercontinentalExchange Group-Performance im Blick
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit IntercontinentalExchange Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,767 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 214,91 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Anteils am 13.10.2026 auf 156,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,49 Prozent.
IntercontinentalExchange Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!