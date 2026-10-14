S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IntercontinentalExchange Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit IntercontinentalExchange Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,767 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 214,91 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Anteils am 13.10.2026 auf 156,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,49 Prozent.

IntercontinentalExchange Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at