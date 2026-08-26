IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Performance im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,54 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,801 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 291,31 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Anteils am 25.08.2026 auf 161,78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 191,31 Prozent.
IntercontinentalExchange Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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