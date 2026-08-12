S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IntercontinentalExchange Group-Aktie gebracht.

Am 12.08.2023 wurden IntercontinentalExchange Group-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,99 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investierten, hätten nun 8,773 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 326,87 USD, da sich der Wert einer IntercontinentalExchange Group-Aktie am 11.08.2026 auf 151,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,69 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für IntercontinentalExchange Group eine Börsenbewertung in Höhe von 84,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at