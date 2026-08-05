S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IntercontinentalExchange Group-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die IntercontinentalExchange Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IntercontinentalExchange Group-Papier bei 187,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,534 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (149,20 USD), wäre die Investition nun 79,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,38 Prozent.

IntercontinentalExchange Group wurde am Markt mit 85,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at