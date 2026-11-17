Bei einem frühen Investment in International Flavors Fragrances-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2023 wurde das International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das International Flavors Fragrances-Papier investiert hätte, befänden sich nun 135,245 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (79,99 USD), wäre das Investment nun 10 818,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 8,18 Prozent gleich.

International Flavors Fragrances markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at