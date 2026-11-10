S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen International Flavors Fragrances-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,929 International Flavors Fragrances-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 84,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 344,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,49 Prozent.

Der International Flavors Fragrances-Wert an der Börse wurde auf 20,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at