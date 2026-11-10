International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|Performance im Blick
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,929 International Flavors Fragrances-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 84,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 344,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,49 Prozent.
Der International Flavors Fragrances-Wert an der Börse wurde auf 20,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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