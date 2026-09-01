International Flavors & Fragrances Aktie

International Flavors & Fragrances für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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Langfristige Anlage 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Flavors Fragrances-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

International Flavors Fragrances-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der International Flavors Fragrances-Anteile betrug an diesem Tag 150,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in International Flavors Fragrances-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,665 International Flavors Fragrances-Aktien. Die gehaltenen International Flavors Fragrances-Anteile wären am 31.08.2026 57,38 USD wert, da der Schlussstand 86,33 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,62 Prozent abgenommen.

International Flavors Fragrances wurde am Markt mit 22,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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