International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|International Flavors Fragrances-Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 148,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,449 International Flavors Fragrances-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 319,30 USD, da sich der Wert eines International Flavors Fragrances-Papiers am 26.10.2026 auf 93,69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,81 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 23,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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