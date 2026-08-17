International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|Frühes Investment
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Paper von vor 3 Jahren eingefahren
Das International Paper-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des International Paper-Papiers betrug an diesem Tag 34,23 USD. Bei einem International Paper-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,141 International Paper-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 901,84 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 14.08.2026 auf 40,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,02 Prozent erhöht.
International Paper wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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