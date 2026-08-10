International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|Lohnendes International Paper-Investment?
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die International Paper-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die International Paper-Aktie investierten, hätten nun 21,030 Anteile im Besitz. Die gehaltenen International Paper-Anteile wären am 07.08.2026 874,45 USD wert, da der Schlussstand 41,58 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 12,56 Prozent.
Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Paper Co.
Analysen zu International Paper Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Paper Co.
|35,60
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.