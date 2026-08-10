S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in International Paper eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die International Paper-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die International Paper-Aktie investierten, hätten nun 21,030 Anteile im Besitz. Die gehaltenen International Paper-Anteile wären am 07.08.2026 874,45 USD wert, da der Schlussstand 41,58 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 12,56 Prozent.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at