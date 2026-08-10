International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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Lohnendes International Paper-Investment? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in International Paper eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die International Paper-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die International Paper-Aktie investierten, hätten nun 21,030 Anteile im Besitz. Die gehaltenen International Paper-Anteile wären am 07.08.2026 874,45 USD wert, da der Schlussstand 41,58 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 12,56 Prozent.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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