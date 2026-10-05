International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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Frühe Investition 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die International Paper-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das International Paper-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die International Paper-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,120 International Paper-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 31,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 32,22 Prozent gesunken.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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