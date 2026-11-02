S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der International Paper-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38,64 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die International Paper-Aktie investiert hat, hat nun 25,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (36,37 USD), wäre das Investment nun 941,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 5,87 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von International Paper bezifferte sich zuletzt auf 19,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at