International Paper Aktie

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WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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Lukrativer International Paper-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Paper von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in International Paper eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der International Paper-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die International Paper-Anteile bei 49,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,030 International Paper-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,88 USD, da sich der Wert eines International Paper-Anteils am 13.11.2026 auf 34,43 USD belief. Mit einer Performance von -30,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von International Paper bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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