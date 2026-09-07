International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|Frühes Investment
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Paper von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Paper-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 48,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, hätte er nun 205,381 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 648,39 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 648,39 USD, was einer negativen Performance von 23,52 Prozent entspricht.
International Paper erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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