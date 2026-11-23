Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die International Paper-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden International Paper-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die International Paper-Aktie bei 46,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,635 International Paper-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 656,84 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 20.11.2026 auf 30,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,32 Prozent verringert.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at