International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|International Paper-Performance im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in International Paper von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden International Paper-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die International Paper-Aktie bei 46,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,635 International Paper-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 656,84 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 20.11.2026 auf 30,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,32 Prozent verringert.
Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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