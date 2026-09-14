S&P 500-Wert International Paper-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in International Paper von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Vor Jahren in International Paper-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem International Paper-Papier statt. Diesen Tag beendete die International Paper-Aktie bei 34,61 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die International Paper-Aktie investiert hat, hat nun 2,889 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,28 USD, da sich der Wert eines International Paper-Anteils am 11.09.2026 auf 34,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für International Paper eine Börsenbewertung in Höhe von 18,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at