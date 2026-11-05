S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Invesco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Invesco-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Invesco-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Invesco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 720,461 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Invesco-Papiere wären am 04.11.2026 21 210,37 USD wert, da der Schlussstand 29,44 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,10 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Invesco belief sich zuletzt auf 12,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at