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WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

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Langfristige Performance 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Invesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Invesco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Invesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,095 Invesco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 30,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 145,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,59 Prozent vermehrt.

Invesco war somit zuletzt am Markt 13,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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