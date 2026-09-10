Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Profitable Invesco-Anlage?
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Invesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Invesco-Anteile letztlich bei 15,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,472 Invesco-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Invesco-Papiers auf 32,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,70 USD wert. Mit einer Performance von +107,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 14,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
Analysen zu Invesco Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|27,49
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.