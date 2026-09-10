S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Invesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Invesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Invesco-Anteile letztlich bei 15,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,472 Invesco-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Invesco-Papiers auf 32,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,70 USD wert. Mit einer Performance von +107,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 14,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at